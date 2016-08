School District Bus Routes announced

School starts Thursday, Sept. 1 and "our big yellows" will be back on the road transporting kids. Middle and High School students will be transported on Thursday, Sept. 1. Public and private elementary parents will be responsible for transporting their students on Sept. 1.

Grades K-12 will start riding the buses on Friday, Sept. 2. RF4C students will all begin riding the school bus on Tuesday, Sept. 6. If you have a RF4C student or a Special Needs student your bus driver will contact you with bus times. If you don’t hear from a bus driver, please call.

This year as of August 16 you will see a major change with the warning light system on all school buses. The amber lights will flash first to warn traffic that the bus will be stopping. When we reach the stop the amber lights will turn to red and at that point all traffic must stop within 20 feet of the school bus.

The route numbers start on FF being route one and going in a counter clock motion, ending up at Clifton Hollow Golf Club being route 26. Please look closely at your route.

The buses will not necessarily be traveling the same routes for Secondary and Elementary Routes. Be sure you are looking at the correct run.

This is a partial listing of stops, please look for your road with your address falling between listed numbers. It is important to always be at your bus stop five minutes early because of the possible variables that may occur.

If there are any questions, please call the bus garage, 715-425-1808.

RT 1 AM MIDDLE/HS

11230 CTY FF 6:40

CTY FF & 1130TH ST

7549 CTY QQ

7535 CTY QQ 6:44

7647 1126TH ST

7640 1126TH ST 6:47

11136 754TH AVE 6:49

11131 754TH AV

748TH AV&1098TH ST

10949 744TH AV 6:53

7584 N 1090TH ST

7586 N 1090TH ST

7640 N 1090TH ST

7782 W 1090TH ST

8447 N 1015TH ST

8415 N 1015TH ST 7:00

8410 N 1015TH ST

8387 N 1015TH ST

8290 N 1015TH ST

8246 N 1015TH ST

8203 N 1015TH ST

8198 N 1015TH ST

8122 N 1015TH ST

10055 CTY FF

9985 CTY FF 7:04

KAMLOOPS PL& GREENWOOD VALLEY DR

STEELHEAD DR & GREENWOOD VALLEY DR

2115 GREENWOOD VALLEY DR

SMITH CIR&GREENWOOD VALLEY DR

1984 GREENWOOD VAL DR

GREENWOOD VALLEY DR & TAYLOR AV 7:06

1360 S MAIN ST

BROADWAY ST & S MAIN ST

CHURCH ST & STATE ST 7:10

EMORY DR & CEMETERY RD 7:14

HIGH SCHOOL 7:17

MIDDLE SCHOOL 7:24

RT 1 ELEMENTARY AM

7535 CTY QQ 7:58

11151 754TH AV

10996 748TH AV

10949 744TH AV 8:05

7586 1090TH ST

7782 1090TH ST

8458 1015TH ST 8:13

8334 1015TH ST

8241 1015TH ST

8227 1015TH ST

10047 CTY FF

1320 S MAIN ST 8:19

ROCKY BRANCH 8:25

RB TO GW & UW CHILD CENTER TRANSFER 8:30

RT 2 AM MS/HS

6599 N 950TH ST 6:40

9819 W 710TH AV

10005 W 710TH AV 6:46

7379 CTY E RD 6:48

9806 W 805TH AV

975TH ST & 980TH ST 6:49

7962 980TH ST

7966 980TH ST

8016 980TH ST 6:50

1800 S MAIN ST 6:55

E JOHNSON ST (AT HOTEL DRIVE)

WELLS PARK 7:00

SHORT ST & KENNEDY ST

WINDFLOWER & MORNING GLORY

8230 N 950TH ST

MORNING GLORY DR & N 950TH ST

8266 945TH ST

8263 945TH ST

8261 945TH ST

8195 945TH ST 7:06

8185 945TH ST

8179 945TH ST

8203 940TH ST 7:09

8164 940TH ST

8145 940TH ST

8135 940TH ST 7:11

HIGH SCHOOL 7:15

MIDDLE SCHOOL 7:20

RT 2 AM ELEMENTARY

6622 N 950TH ST 7:42

6858 N 950TH ST 7:44

10596 W 690TH AV 7:50

7379 CTY E RD 7:53

10197 S HWY 29 7:56

9806 W 805TH AV

2115 S HWY 29

WI ST & BUTTERNUT CT 8:00

WI ST & KINNI CT

WI ST & KARI CT

SORENSEN ST & SORENSEN CT

8201 N 975TH ST

8129 N 975TH ST 8:05

9702 W 818TH AV

8188 970TH ST 8:08

8210 970TH ST

SOUTH RIDGE RD & E CEMETERY RD 8:11

LILAC AV & WINDFLOWER ST

MORNING GLORY & WINDFLOWER

950TH ST & MORNING GLORY DR

950TH ST & KNOLLWOOD

8263 945TH ST

8261 945TH ST 8:18

8173 940TH ST

8135 940TH ST

CEMETERY RD & EMORY DR 8:24

ROCKY BRANCH 8:27

RB TO WS & MONTESSORI 8:30

RT 3 AM MS/HS

8423 W 690TH AV 6:42

8650 690TH AV

7048 CTY O

8750 710TH AV

7259 820TH ST 6:47

7378 S HWY 65 6:50

7706 CTY O

759TH AV & CTY O 6:52

7249 N 910TH ST 6:54

N 910 ST & 921 ST

921ST ST & 910TH ST

9685 W 770TH AV 7:00

9727 W 770TH AV

9821 W 770TH AV 7:

W 770TH AV & 988TH ST

795TH AV & 988TH ST

792ND AV & 988TH ST

9870 W 788TH AV

7925 986TH ST

7890 N 986TH ST

9894 W 770TH AV 7:06

ROCKY BRANCH to MS& HS 7:10

HIGH SCHOOL 7:18

MIDDLE SCHOOL 7:25

RT 3 AM ELEMENTARY

9163 W 690TH AV 7:50

7378 S HWY 65 7:56

759TH AV & CTY O 8:05

7373 950TH ST

9482 739 AV

950TH ST & 739 AV

7555 950TH ST

9674 770TH AV

9682 770TH AV

9814 770TH AV

7922 988TH ST 8:10

770TH AV & 988TH ST

2036 GREENWOOD VALLEY DR 8:13

1984 GREENWOOD VALLEY DR

1947 GREENWOOD VALLEY DR

1876 GREENWOOD VALLEY DR

1770 GREENWOOD VALLEY DR

GREENWOOD VALLEY DR & TAYLOR AV 8:15

1316 S SYCAMORE ST

1332 S SYCAMORE ST 8:17

WELLS PARK

S OAK ST & E JOHNSON ST

SHORT ST & GRIFFEY ST 8:20

ROCKY BRANCH 8:25

RB TO STB'S 8:32

RB TO ABUND LIFE

RT 5 AM MS/HS

7813 W CTY W 6:42

710TH AVE & 750TH ST 6:45

7170 CTY W

7336 CTY W

7231 730TH AV

7428 CTY W

770TH AVE &780TH ST 6:48

7577 810TH ST 6:50

7631 810TH ST

8256 760TH AV

8192 760TH AV 6:51

8160 760TH AV

1ST CULDESAC ON 902ND ST 6:57

7743 N 920TH ST 7:02

8025 N 925TH ST 7:05

8046 N 920TH ST

CUDDS CT/CEMETERY RD 7:12

RED CEDAR APTS 7:12

1528 S WASSON LN

HIGH SCHOOL 7:16

WILDCAT CT & S WASSON LN 7:18

805 S WASSON LN 7:18

MIDDLE SCHOOL 7:26

RT 5 ELEMENTARY AM

8192 760TH AV 7:53

7485 810TH ST 7:55

7577 810TH ST 7:56

8617/8622 770TH AV 8:00

8721 W 770TH AV

7793 N 920TH ST

8025 N 925TH ST 8:09

CEMETERY & CUDD’S CT 8:13

RED CEDAR APTS 8:15

1536 S WASSON LN

CUDDS CT & WASSON LN 8:16

WILDCAT & WASSON 8:17

819 S WASSON LN 8:22

733 S WASSON LN 8:23

ROCKY BRANCH 8:30

RENAISSANCE 8:35

RT 10 AM MS/HS

8085 W 810TH AV 6:35

8061 810TH AV

7793 CTY W

7696 W 770TH AV

7302 690TH ST 6:46

7478 690TH ST

8003 N 690TH ST 6:50

7110 810TH AV

7091 810TH AV

747TH ST & 810TH AV 6:54

8067 830TH AV

8292 830TH AV

8342 830TH AV

8625 830TH AV

8258 850TH ST

8075 850TH ST 7:04

8004 850TH ST

8048 900TH ST 7:07

9317 HWY 29

940TH ST & HWY 29 7:10

S FORK DR & BROADWAY ST

MIDDLE SCHOOL 7:15

MS TO HS TRANSFER

HIGH SCHOOL 7:20

RT 10 AM ELEMENTARY

7698 770TH AV 7:45

7462 770TH AV

7478 690TH ST

8003 690TH ST 7:55

7091 W 810TH AV 7:57

8589 N 770TH ST 8:03

8067 830TH AV

8292 830TH AV 8:08

8102 N 900TH ST

8424 900TH ST 8:14

940TH ST & HWY 29 8:16

1119 BROADWAY ST 8:18

1104 S FORK DR

807 VALLEY VIEW DR

700 S FORK DR

UW CHILD CENTER 8:22

GREENWOOD 8:30

GW TO STB TRANSFER 8:32

ST BRIDGET SCHOOL 8:35

RT 11 AM MS/HS

6345 HWY 29 6:39

8352 620TH ST

597TH ST & HWY 29 6:42

5496 HWY 29

8395 590TH ST 6:43

8279 590TH ST

8161 590TH ST

5877 810TH AVE

7313 S CTY J

7527 650TH ST

8048 650TH ST 6:50

8077 650TH ST 6:55

7305 HWY 29 7:00

7617 HWY 29

7964 HWY 29

8040 HWY 29

8132 HWY 29

HIGH SCHOOL 7:12

MS TRANSFER STUDENTS TO RT 15 7:13

RT 11 AM ELEMENTARY

8132 HWY 29 7:30

7617 HWY 29 7:35

635TH ST & HWY 29

6208 HWY 29

6033 HWY 29

8279 590TH ST 7:44

5708 810TH AV

7:45

800TH AV & 650TH ST

8346 N 710TH ST 8:00

7145 HWY 29

8198 HWY 29

9194 HWY 29

542 S WASSON LN 8:10

415 S WASSON LN

417 S WASSON LN

GREENWOOD 8:30

GREENWOOD TO MONTESSORI & WEST SIDE 8:32

RT 12 AM MS/HS

1736 E CTY M 6:42

6214 W 870TH AV

8763 N 650TH ST

17 170TH ST

102 165TH ST

6626 W 870TH AV

7246 W 870TH AV 6:56

8640 N 805TH ST

8605 805TH ST

357 GLENMEADOW ST

GLENMEADOW & EASTVIEW CT

GLENMEADOWS & WILLIAMS

GLENMEADOW & LIBERTY

MEADOWS DR & FAIRCHILD DR 7:10

MEADOWS DR & TOWER ST

MEADOWS DR & DAWES PL

DAWES PL & DAILEY

MEREDITH CIRCLE & TREMONT LN 7:15

MIDDLE SCHOOL 7:20

HIGH SCHOOL:

RT 12 AM ELEMENTARY

8763 650TH ST 7:45

6199 870TH AV 7:47

17 170TH ST

1736 E CTY M 7:52

93 165TH ST

126 165TH ST 7:55

3 160TH ST 8:00

24 790TH ST 8:04

GLENMEADOW ST & BUFORD CT 8:08

GLENMEADOW ST & EASTVIEW CT

GLENMEADOW ST & WILLIAMS AV

FAIRCHILD & RIDGECREST ST 8:12

MORNINGSIDE AV & RIDGECREST ST

TOWERS ST & MEADOWS DR

DAILEY & DAWES PLACE (GROUP STOP) 8:16

MEREDITH CIRCLE & TREMONT LN

772 MEREDITH CIRCLE

WESTGATE PLACE & MEADOWS DR

GREENWOOD

GREENWOOD TO RENAISSANCE TRANSFER 8:30

RT 13 AM MS/HS

72 EMERSON VAL DR 6:38

68 EMERSON VAL DR

49 CTY JJ 6:45

1246 E CTY M

49 CTY JJ

123 CTY JJ

153 CTY JJ

1299 EVERGREEN DR

1322 EVERGREEN DR

1367 EVERGREEN DR

1405 EVERGREEN DR

1455 EVERGREEN DR 6:50

1471 EVERGREEN DR

111 CTY W

153 PONDEROSA DR

133 PONDEROSA DR

1394 HALO DR

1375 HALO DR

81 PONDEROSA DR 6:57

1292 E CTY M

1213 RIFLE RANGE DR

1126 RIFLE RANGE DR

2097 RUSHMORE DR 7:05

2111 RUSHMORE DR

2137 RUSHMORE DR

2140 RUSHMORE DR

2157 RUSHMORE DR

GLACIER & RUSHMORE

790 YELLOWSTONE DR

802 YELLOWSTONE DR

824 YELLOWSTONE DR

852 YELLOWSTONE DR

PIKA TRL & YELLOWSTONE DR (1ST ENTRANCE) 7:12

PIKA TRL & YELLOWSTONE DR (2ND ENTRANCE)

HIGH SCHOOL 7:20

MIDDLE SCHOOL 7:25

RT 13 AM ELEMENTARY

49 CTY JJ 7:39

55 CTY JJ

1213 RIFLE RANGE DR

113/115 CTY JJ

165 PONDEROSA DR 7:40

1369 HALO DR 7:45

1367 EVERGREEN DR

1395 EVERGREEN DR

1427 EVERGREEN DR

1586 18TH AV

151 CTY W

1486 E CTY M 8:00

1454 E CTY M

1288 E CTY M 8:07

1272 E CTY M

68 EMERSON VAL DR 8:10

2194 RUSHMORE DR

778 YELLOWSTONE DR 8:15

852 YELLOWSTONE DR

PIKA TRL & YELLOWSTONE 8:20

1530 E DIVISION ST

GREENWOOD 8:30

RT 14 AM MS/HS

61 LIBERTY RD 6:24

69 LIBERTY RD

147 LIBERTY RD 6:28

166 LIBERTY RD

PRAIRIE MOON & LIBERTY RD

PINE RIDGE DR & LIBERTY RD

1247 RIVER DR 6:32

1259 RIVER DR

1268 RIVER DR

1278 RIVER DR

234 CTY JJ

1384 OAK DR

1430 OAK DR

1442 OAK DR 6:35

254 SHERWOOD FOREST

261 SHERWOOD FOREST

272 SHERWOOD FOREST

284 SHERWOOD FOREST

FRIARTUCK LN & SHERWOOD FOREST

317 SHERWOOD FOREST

1453 CTY J 6:40

1466 CTY J

1361 CTY J 6:45

1353 CTY J

1297 CTY J

336 CTY JJ

288 N RIVER RD

268 N RIVER RD

1124 RIVER DR 6:52

1049 E RIVER DR

1053 E RIVER DR

1035 RIVER DR

1000 QUARRY RD

1008 QUARRY RD 7:00

1005 QUARRY RD

941 QUARRY RD 7:10

933 QUARRY RD

1481 N QUARRY RD 7:15

HIGH SCHOOL

MIDDLE SCHOOL 7:25

RT 14 AM ELEMENTARY

166 LIBERTY RD 7:45

1361 CTY J 7:50

1464 CTY J

FRIARTUCK LN & SHERWOOD FOREST 7:58

1442 OAK DR

1384 OAK DR

281 CTY JJ

231 CTY JJ 8:00

1278 RIVER DR

1031 RIVER DR 8:10

1023 RIVER DR

ST BRIDGET SCHOOL

GREENWOOD SCHOOL 8:30

RT. 15 AM MS/HS

364 OLD CEMETERY RD 6:17

370 OLD CEMETERY RD

464 DIVISION AV 6:22

494 OLD CEMETERY RD

486 OLD CEMETERY RD

1295 CTY N 6:27

1266 CTY N 6:29

1131 CTY N 6:32

544 KRUEZIGER RD 6:34

383 N LIBERTY RD

377 N LIBERTY RD 6:44

235 N HWY 65

220 N HWY 65 6:48

190 N HWY 65

1384 E DIVISION ST

1369 DIVISION ST

PARKVIEW LN & E DIVISION ST

1126 E DIVISION ST 6:52

445 N WASSON LN 6:53

433 N WASSON LN

332 N WASSON LN

CUDD & GOLF VIEW

1434 GOLF VIEW DR 6:54

1236 GOLF VIEW DR

SUNWOOD VAL LN & GOLF VIEW DR

MULTIPLE STOPS IN GOLF VIEW

1737 CHRISTINA BRACE 7:01

2537 GOLF VIEW DR

CUDD AV & S WASSON LN 7:03

805 S WASSON LN

819 S WASSON LN

WILDCAT CT & S WASSON LN

HIGH SCHOOL 7:10

MS TRANSFER (WALKERS FROM H.S. AREA) 7:15

MIDDLE SCHOOL 7:20

RT 15 AM ELEMENTARY

377 N LIBERTY RD 7:28

261 LIBERTY RD 7:32

544 KREUZIGER RD

1287 CTY N

1295 CTY N 7:46

466 DIVISION AV

464 DIVISION AV

488 OLD CEMETERY RD

396 OLD CEMETERY RD

364 OLD CEMETERY RD

1280 CTY J 7:57

1232 CTY J

220 N HWY 65 8:03

E DIVISION ST & PARKVIEW LN 8:06

1114 E DIVISION ST

332 N WASSON LN 8:07

GOLF VIEW & CUDD AV 8:08

1412 GOLF VIEW DR

GOLF VIEW & SUNWOOD VAL LN 8:10

MULTIPLE STOPS

2534 GOLF VIEW DR

GREENWOOD 8:30

RT 16 AM MS/HS

1038 TOWN HALL RD 6:33

479 VALLEY VIEW RD 6:43

404 MONUMENT RD

1129 COULEE TRL

492 SLEEPY HOLLOW RD

460 SLEEPY HOLLOW RD 6:47

456 SLEEPY HOLLOW RD

1012 COULEE TRL

1005 COULEE TRL 6:52

830 COULEE TRL

860 COULEE TRL

468 CTY U

525 90TH ST

929 COULEE TRL

470 CTY SS

441 CTY SS

440 CTY SS 6:55

434 CTY SS

431 CTY SS

396 CTY SS

363 CTY SS 6:58

283 CTY SS 7:06

897 CHAPMAN DR

855 CHAPMAN DR

649 N MAIN ST 7:10

MIDDLE SCHOOL 7:15

HIGH SCHOOL

RT 16 AM ELEMENTARY

1038 TOWN HALL RD 7:36

404 MONUMENT RD 7:40

453 VALLEY VIEW RD 7:42

475 VALLEY VIEW RD

488 VALLEY VIEW RD

1114 COULEE TRL

1105 COULEE TRL

1061 COULEE TRL

1020 COULEE TRL

1012 COULEE TRL 7:51

1005 COULEE TRL

929 COULEE TRL

830 COULEE TRL 7:56

529 90TH ST 8:01

517 CTY SS

470 CTY SS 8:02

440 CTY SS

428 CTY SS

GOODVIEW RD & CTY SS

358 CTY SS 8:07

352 CTY SS

903 CHAPMAN DR

896 N HWY 65

ABUNDANT LIFE 8:14

MOUND VIEW RD & N MAIN ST 8:18

ST BRIDGET SCHOOL 8:25

GREENWOOD 8:30

GW TO RB TRANSFER

ROCKY BRANCH 8:40

JACOB'S LADDER 4C SITE 8:52

RT. 20 AM MS/HS

ROLLING HILLS CT - 157 N HWY 35 6:25

828 GLOVER RD

806 GLOVER RD 6:27

793 GLOVER RD 6:28

TROY GLEN CT 6:30

679 COULEE TRL

693 COULEE TRL

704 COULEE TRL 6:38

PROMINENCE WY & PROMINENCE CT

483 PROMINENCE WY

370 CTY U 6:41

STERLING HEIGHTS DR & KINGSBARN AV 6:45

SEVEN OAKS & NEWCASTLE 6:46

3166 SUSSEX ST

3248 DERBY ST (GROUP STOP) 6:50

3157 SUSSEX ST

WESTSIDE AREA TRANSFER FOR MS&HS 7:00

(WAIT IN WS BUS CORRAL)

STATE ST & W CASCADE AV

HIGH SCHOOL 7:15

MIDDLE SCHOOL 7:20

RT 20 AM ELEMENTARY

ROLLING HILLS CT - 157 N HWY 35 7:35

N HWY 35 & TROY GLEN CT 7:43

704 COULEE TRL 7:48

PROMINENCE CT & PROMINENCE WAY

719 CREST CURVE

741 MOUNT CURVE CHASE 7:52

370 CTY U

KINGSBARN&STERLING HEIGHTS DR (GROUP STOP) 8:05

KINGSBARN AV & NEWCASTLE DR

7 OAKS & NEWCASTLE 8:08

744 DUNDEE AV

3248 SUSSEX ST (GROUP STOP)

3201 SUSSEX ST

3143 SUSSEX ST (GROUP STOP)

3118 DERBY ST

3125 DERBY ST (GROUP STOP) 8:15

3248 DERBY ST (GROUP STOP)

DUNDEE AV & DERBY ST

694 DUNDEE AV

207 RADIO RD

151 RADIO RD

WEST SIDE 8:20

WS TO RB TRANSFER 8:30

CASCADE AVE & STATE ST. 8:32

ROCKY BRANCH 8:35

RT 21 AM MS/HS

BJERSTEDT LN & SYKORA LN 6:28

146 BJERSTEDT LN

138 BJERSTEDT LN 6:30

213 COUNTRY OAK

216 COUNTRY OAK

COUNTRY OAK LN & COUNTRY OAK CIR

579 COUNTRY OAK LN 6:35

582 COUNTRY OAK LN

519 WEST RIDGE CIR

523 WEST RIDGE CIR

555 CHINNOCK LN

573 CHINNOCK LN 6:40

274 SADDLE RIDGE LN

247 SADDLE RIDGE LN

590 WYNGATE DR

586 WYNGATE DR

583 WYNGATE DR

401 N GLOVER RD 6:46

398 N GLOVER RD

570 OMAHA RD

370 MILWAUKEE RD 6:50

371 MILWAUKEE RD

558 OMAHA RD

554 OMAHA RD

350 S PACIFIC RD

338 S PACIFIC RD

331 SOO LINE RD

332 SOO LINE RD

320 EMPIRE BUILDER DR

564 CHATTANOOGA DR 6:53

317 EMPIRE BUILDER DR

351 N GLOVER RD 6:55

364 RUTHIE LN

613 GLOVER RD

618 GLOVER RD 6:58

637 GLOVER RD

1405 RIVERSIDE DR

1473 RIVERSIDE DR 7:08

1274 RIVERSIDE DR

N WINTER ST & LEROY LN

HIGH SCHOOL 7:15

MIDDLE SCHOOL

RT 21 AM ELEMENTARY

146 BJERSTEDT LN 7:45

155 BJERSTEDT LN

224 COUNTRY OAK

247 TOWNSVALLEY RD

523 WEST RIDGE CIR

571 CHINNOCK LN 7:50

573 CHINNOCK LN

583 WYNGATE DR

562 CHATTANOOGA DR

317 EMPIRE BUILDER

GLEN RIDGE RD & N GLOVER RD 7:55

401 N GLOVER RD

393 N GLOVER RD

371 MILWAUKEE RD

354 S PACIFIC RD

344 S PACIFIC RD

322 SOO LINE RD

637 GLOVER RD 8:07

650 GLOVER RD

708 WHITETAIL BLVD

LITTLE ADVENTURES 8:12

1477 RIVERSIDE DR 8:15

1473 RIVERSIDE DR

1441 RIVERSIDE DR

836 CTY MM

N WINTER ST & LEROY LN 8:18

WEST SIDE 8:30

WS TO GW TRANSFER

GREENWOOD 8:38

RT 22 MS/HS AM

LONGVIEW TRL & COVE LN 6:29

232 COVE LN

DAY FARM RD & LOST ROCK LN 6:38

425 WINDY HILL RD

433 WINDY HILL RD 6:40

436 CROCUS HILL RD 6:41

439 CROCUS HILL RD

444 CROCUS HILL RD

448 CROCUS HILL RD 6:42

CROCUS HILL RD & MEADOW RIDGE CT

MEADOW RIDGE CT & CROCUS HILL RD

485 MEADOW RIDGE LN 6:46

329 TOWNSVALLEY RD

311 TOWNSVALLEY RD 6:48

643 TRIBUTE PKWY 6:50

648 TRIBUTE PKWY

663 TRADITION TRL 6:52

272 WALNUT HILL WY

262 WALNUT HILL WY

248 WALNUT HILL WY

LEGACY CT & WALNUT HILL WY 6:53

222 WALNUT HILL WY 6:54

214 WALNUT HILL WY

204 WALNUT HILL WY 6:55

796 CTY MM

HIGH SCHOOL 7:10

MIDDLE SCHOOL 7:15

RT 22 ELEMENTARY AM

COVE LN & LONGVIEW TRL 7:46

322 DAY FARM RD 7:53

DAY FARM RD & LOST ROCK LN

441 WINDY HILL RD 7:56

449 WINDY HILL RD

457 WINDY HILL RD

275 DAY FARM RD

439 CROCUS HILL RD 8:01

CROCUS HILL RD & MEADOW RIDGE CT

329 TOWNSVALLEY RD 8:04

227 S GLOVER RD

643 TRIBUTE PKWY 8:06

644 TRIBUTE PKWY

645 TRIBUTE PKWY

646 TRIBUTE PKWY

649 TRIBUTE PKWY

657 TRADITION TRL 8:14

663 TRADITION TRL

662 TRADITION TRL

661 TRADITION TRL

660 TRADITION TRL

658 TRADITION TRL

256 WALNUT HILL WAY

WALNUT HILL WAY & LEGACY CT 8:16

224 WALNUT HILL WAY

218 WALNUT HILL WAY

216 WALNUT HILL WAY

214 WALNUT HILL PKWY

HERITAGE PASS & WALNUT HILL WAY

163 S GLOVER RD 8:18

796A CTY MM

WEST SIDE 8:27

RT 23 AM MS/HS

291 ST ANDREWS DR 6:34

285 ST ANDREWS DR

BIRKDALE CT & ST ANDREWS DR

276 ST ANDREWS DR

332 ST ANNES PARK

ST ANNES PARK & TROON CT 6:37

280 ST ANNES PARK

278 ST ANNES PARK

273 ST ANNES PARK

273 ST ANNES PARK

252 ST ANNES PARK

304 LINDSAY RD 6:42

212 MUIRFIELD TRL

325 LINDSAY RD 6:44

329 LINDSAY RD

337 LINDSAY RD

347 LINDSAY RD

313 ST ANNES PARK 6:49

398 MITCHELL RD

MADISON CIR & MITCHELL RD

358 MITCHELL RD

353 MITCHELL RD

350 MITCHELL RD

220 CTY F

154 CTY F 6:54

148 CTY F

508 ROLLING MEADOW DR 7:00

698 CTY MM 7:04

PINE RIDGE TER & APOLLO RD 7:08

HIGH SCHOOL 7:15

MIDDLE SCHOOL 7:20

RT 23 AM ELEMENTARY

276 ST ANDREWS DR 7:55

ST ANNES PARK & TROON CT

252 ST ANNES PARK

306 LINDSAY RD

304 LINDSAY RD

301 LINDSAY RD 8:01

224 MUIRFIELD TRL

214 MUIRFIELD TRL

210 MUIRFIELD TRL 8:03

206 MUIRFIELD TRL

333 LINDSAY RD

337 LINDSAY RD 8:05

332 ST ANNES PARK

358 MITCHELL RD 8:09

508 ROLLING MEADOW DR 8:16

WEST SIDE 8:25

WESTSIDE TO STB'S & ABUNDANT LIFE TRANSFER

RT 24 AM MS/HS

256 PLAINVIEW DR 6:32

230 PLAINVIEW DR

220 PLAINVIEW DR

216 PLAINVIEW DR 6:39

215 PLAINVIEW DR

241 PLAINVIEW DR

168 DELANDER DR

164 DELANDER DR

266 GLENMONT RD 6:44

216 GLENMONT RD

218 GLENMONT RD 6:46

335 GLENMONT RD

393 CTY MM 6:50

81 CARLSON LN

32 GLENDALE DR

561 W CTY M 6:56

53 E WOODRIDGE DR 7:00

56 E WOODRIDGE DR

69 E WOODRIDGE DR

79 E WOODRIDGE DR

91 W WOODRIDGE DR

72/74 W WOODRIDGE DR 7:06

63 W WOODRIDGE DR

ACADEMY TO HS 7:11

MIDDLE SCHOOL

HS STUDENTS TRANSFER TO RT 12 7:15

RT 24 AM ELEMENTARY

257 PLAINVIEW DR

245 PLAINVIEW DR 7:42

226 PLAINVIEW DR

216 PLAINVIEW DR

213 PLAINVIEW DR

212 PLAINVIEW DR 7:50

302 GLENMONT RD

232 GLENMONT RD 7:55

494 CTY MM

561 OLD M 8:07

56 E WOODRIDGE DR 8:12

61 E WOODRIDGE DR

61 E WOODRIDGE DR

62 E WOODRIDGE DR

70 E WOODRIDGE DR

100 W WOODRIDGE DR

91 W WOODRIDGE DR

84 W WOODRIDGE DR

73 W WOODRIDGE DR

67 W WOODRIDGE DR

62 W WOODRIDGE DR 8:20

PINE RIDGE TER & APOLLO RD 9GROUP STOP)

WESTSIDE 8:30

WS TO RENAISSANCE

RENAISSANCE

RT 25 MS/HS AM

102 CTY F 6:30

378 INDIGO TRL

92 CTY F

74 CTY F

CTY F & PAGE LN 6:35

8762 1225TH ST

442 W CTY M

492 W CTY M

498 W CTY M

11499 W CTY M 6:40

W CTY M & GOLDEN ACRE RD

HILLTOP CT 6:45

10915 W CTY M

8736 N 1060TH ST 6:50

8619 N 1060TH ST

8666 1060TH ST

10431 W 880TH AV

10399 W 880TH AV

10382 W 880TH AV 6:55

10322 W 880TH AV

879TH AVE & 1025TH ST

8685 1020TH ST

8641 1020TH ST

BOBWHITE & VALLEY QUAIL DR

W MAPLE ST & VALLEY QUAIL DR 7:05

BOBWHITE ST & W MAPLE ST

1305 W DIVISION ST 7:10

1121 W DIVISION ST

HIGH SCHOOL: 7:15

MIDDLE SCHOOL: 7:23

RT 25 ELEMANTARY AM

92 CTY F 7:40

8811 1225TH ST

8762 1225TH ST

442 W CTY M 7:50

446 RELANDER DR

HILLTOP CT 8:00

10915 W CTY M

10505 860TH AV 8:05

10415 W 860TH AV

10314 W 860TH AV

8710 N 1060TH ST 8:10

8619 1060TH ST

10577 W 880TH AV

10523 880TH AV

10523 W 880TH AV

10431 W 880TH AV

13 DRY RUN RD 8:15

25 DRY RUN RD

10204 W 879TH AV

W 879TH AV & N 1025TH ST 8:20

BOBWHITE & VALLEY QUAIL

BOBWHITE & W MAPLE ST 8:25

WEST SIDE

WS TO ACADEMY 8:30

RT 26 AM MS/HS

8870 CTY F 6:27

8520 CTY F

1205TH ST & 850TH AVE

1234TH ST & 850TH AVE

12410 W 832ND AV 6:31

12009 W 850TH AV

12106 W 850TH AV

12208 W 850TH AV

12330 W 850TH AV

12523 W 850TH AV

12351 848TH AV 6:35

12090 846TH AV

12047 846TH AV

12160 846TH AV

12162 846TH AV

12165 846TH AV 6:39

12194 846TH AV

12200 W 846TH AVE

11940 W 820TH AVE

11788 W 840TH AVE

8631 N 1160TH ST 6:50

1148TH ST & 840TH AVE

11080 W 840TH AVE

10962 W 840TH AVE

10950 W 840TH AVE

8463 N 1090TH ST

8654 N 1090TH ST 7:00

8745 N 1090TH ST

8773 N 1090TH ST

8821 N 1090TH ST

W CTY M & 1047TH ST 7:07

HIGH SCHOOL: 7:15

MIDDLE SCHOOL: 7:20

RT 26 ELEMENTARY

8870 CTY F 7:39

12009 850TH AV 7:40

1234TH ST & 850TH AV

12391 850TH AV

12410 832ND AV 7:48

12047 846TH AV

12136 846TH AV

12090 846TH AV 7:53

12161 846TH AV

12165 846TH AV

12186 846TH AV

11788 840TH AVE

8631 1160TH ST 8:00

8272 1155TH ST

1148TH ST & 840TH AV 8:03

11387 840TH AV

11080 840TH AV

10962 840TH AV

10950 840TH AV

8745 1090TH ST 8:07

8806 1090TH ST

1047TH ST & W CTY M

WEST SIDE 8:20